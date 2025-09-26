УАЗы получат обновленные кузова уже в 2025 году

Алексей Русских: Новая прессовая линия на УАЗе заработает до конца года

Новая прессовая линия, которая должна обеспечить кузовными деталями автомобили УАЗ и Sollers, заработает на территории завода УАЗ уже в текущем году.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который 25 сентября провел на УАЗе встречу с руководством компании «Соллерс». На встрече обсуждались планы по развитию Ульяновского автозавода. Напомним, строительство нового прессового цеха является крупнейшим проектом по модернизации УАЗа за последние два десятилетия. Общий объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, из которых 0,8 млрд рублей – займ ФРП.

Планируется, что цех будет занят штамповкой деталей кузовов пикапов Sollers ST6/ST8, только что запустившегося ST9, а также перспективного внедорожника Sollers и моделей УАЗ.

«В 2025 году запустят новую прессовую линию, где штампуют детали кузова для модельного ряда предприятия, а также автомобилей Sollers. Сегодня осмотрели будущую линию. Ведется наладка оборудования. Для ускорения запуска мы помогли предприятию получить поддержку Федерального фонда развития промышленности. Также активно готовят запуск производства систем пассивной безопасности — рулевых колес, подушек и ремней», – рассказал Алексей Русских.