Названы новые для России автобренды в этом году: насколько они популярны

Аналитик Целиков: На рынок РФ в 2025 году вышли пять новых автобрендов

В 2025 году на российском автомобильном рынке появились пять новых брендов: Avatr, Rox, KGM, Tenet и Exlantix. Об этом сообщил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», поделившись результатами работы каждой из новых марок.

Бренд Avatr, который является частью компании Changan, на данный момент представлен одной моделью под индексом 11. В течение восьми месяцев в России было зарегистрировано 756 автомобилей Avatr, из которых 62 были зарегистрированы за три недели сентября. Пока отсутствуют данные о том, сколько из них было продано официально, а сколько по альтернативным схемам.

Большой премиальный кроссовер Rox 01 является единственной моделью этой марки. С начала продаж в феврале по 20 сентября было реализовано 144 автомобиля.

Марка KGM, которая ранее была известна как SsangYong, смогла увеличить объемы продаж благодаря снижению цен летом. К настоящему времени было продано 1115 автомобилей KGM, из которых 292 – за три недели сентября. Наиболее популярной моделью стал кроссовер Korando.

Бренд Tenet, вышедший на рынок менее чем месяц назад, реализовал 1179 автомобилей трех моделей: T4, T7 и Т8. По словам эксперта, Tenet пришел на смену популярной линейке Chery – модели этого бренда продаются в тех же автосалонах.

Что касается Exlantix, входящего в концерн Chery и представленного в России под брендом Exeed, то с мая было продано 908 кроссоверов Exlantix ET и 106 седанов Exlantix ES.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
