Грузовики России и Белоруссии получат новые ведущие мосты

В 2026 году «Урал» начнет делать ведущие мосты для целого ряда грузовых брендов

Автозавод «Урал» запустит серийное производство ведущих мостов новой конструкции в январе 2026 года.

Об этом в интервью ФРП Челябинской области заявил гендиректор «Урала» Павел Яковлев. Он уточнил, что запускающиеся в производство агрегаты имеют ресурс до 1 млн километров, а по конструкции будут подходить не только внедорожным машинам из Миасса, но и российским грузовикам КАМАЗ и ГАЗ, а также белорусским МАЗ.

Иные подробности пока не сообщаются, но, судя по срокам запуска производства, ждать их осталось недолго.

В последнее время «Урал» активно обновляется, причем именно с упором на ведущие мосты – так, в мае 2025-го завод запустил два новых участка по обработке мостов, барабанов и ступиц.

В августе на предприятии стартовал новый проект по созданию литейного производства автокомпонентов – планируется, что за счет его реализации увеличатся объемы выпуска мостов, а также полностью импортозаместятся отливки ведущих мостов и детали к ним. Кроме того, еще в мае открылся новый сборочный комплекс, поднимающий годовой объем выпуска более чем на 5,5 тысячи машин в год. Все апгрейды «Урал» проводит с использованием льготных займов ФРП.