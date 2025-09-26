#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Концепт Skoda 110 R
26 сентября
Skoda продемонстрировала современное видение своей легендарной модели
Дизайнер Рихард Швец представил инновационный...
Трамвай
26 сентября
За езду по трамвайным путям хотят сажать на 15 суток
Автомобильный союз предложил ужесточить...
Модель российской сборки резко набрала популярность — а что случилось?
26 сентября
Модель российской сборки резко набрала популярность — а что случилось?
Продажи электроседанов АмберАвто А5 взлетели...

Грузовики России и Белоруссии получат новые ведущие мосты

В 2026 году «Урал» начнет делать ведущие мосты для целого ряда грузовых брендов

Автозавод «Урал» запустит серийное производство ведущих мостов новой конструкции в январе 2026 года.

Рекомендуем
Инновационный гигант: БЕЛАЗ с битопливным двигателем!

Об этом в интервью ФРП Челябинской области заявил гендиректор «Урала» Павел Яковлев. Он уточнил, что запускающиеся в производство агрегаты имеют ресурс до 1 млн километров, а по конструкции будут подходить не только внедорожным машинам из Миасса, но и российским грузовикам КАМАЗ и ГАЗ, а также белорусским МАЗ.

Иные подробности пока не сообщаются, но, судя по срокам запуска производства, ждать их осталось недолго.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В последнее время «Урал» активно обновляется, причем именно с упором на ведущие мосты – так, в мае 2025-го завод запустил два новых участка по обработке мостов, барабанов и ступиц.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В августе на предприятии стартовал новый проект по созданию литейного производства автокомпонентов – планируется, что за счет его реализации увеличатся объемы выпуска мостов, а также полностью импортозаместятся отливки ведущих мостов и детали к ним. Кроме того, еще в мае открылся новый сборочный комплекс, поднимающий годовой объем выпуска более чем на 5,5 тысячи машин в год. Все апгрейды «Урал» проводит с использованием льготных займов ФРП.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Грузовики и вообще
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Урал
Количество просмотров 6
26.09.2025 
Фото:Урал
Поделиться:
Оцените материал:
0