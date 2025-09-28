Аналитики подсчитали расходы на владение одним из популярных в РФ кроссоверов

За 3 года на содержание кроссовера Changan Uni-K придется потратить 2,36 млн рублей

Кроссовер Changan UNI-K занимает третье место по популярности среди моделей этого китайского бренда на российском рынке, уступая лишь UNI-S и CS35 Plus.

Эксперты агентства «Автостат» представили ключевые финансовые параметры этого автомобиля, которые будут полезны потенциальным владельцам.

Рассмотрен вариант с полноприводным кроссовером Changan UNI-K, оснащенным 2-литровым турбированным двигателем мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ценовой диапазон данного автомобиля варьируется от 4 399 900 до 4 629 900 рублей, в зависимости от комплектации и года выпуска.

Changan Uni-K

В течение трех лет эксплуатации владелец потратит на содержание Changan UNI-K около 2 364 000 рублей, при условии пробега в 60 тысяч километров и эксплуатации в Москве и области.

Интерьер Changan Uni-K

Также важно учитывать и то, что средний возраст владельца при расчете равен 35 годам, а его водительский стаж составляет 10 лет. Ежемесячные расходы на содержание автомобиля превысят 65 тысяч рублей, а 1 километр пробега обойдется примерно в 40 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.