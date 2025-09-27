В России скоро появится мощный и богато оснащенный немецкий седан

На российский рынок выходит Mercedes-Benz A-Класс AMG A 35 с ценой 8,69 млн

На российский рынок скоро поступит обновленный седан Mercedes-Benz A-Класс AMG A 35 2025 модельного года.

Его стоимость составит 8,69 млн рублей, а первая партия автомобилей прибудет к дилеру в Самару.

Новый AMG A 35 оснащен 2,0-литровым турбомотором, мощность которого составляет 306 л.с. Он работает в сочетании с роботизированной коробкой передач и системой полного привода 4MATIC.

Mercedes-Benz A-Класс AMG A 35

Также в автомобиль встроены современные системы помощи, включая адаптивное освещение, распознавание дорожных знаков, контроль усталости водителя, предупреждение о возможных столкновениях и набор систем стабилизации.

Интерьер Mercedes-Benz A-Класс AMG A 35

Внутри автомобиля установлены спортивные кресла с подогревом, поддержкой бокового и поясничного отделов, а также комбинированная отделка с системой декоративной подсветки. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и CarPlay. Кроме того, предусмотрены функции дистанционного запуска двигателя, электрического привода крышки багажника и бесключевого доступа.

Важно отметить, что нынешняя модель A-класса будет продаваться до 2027 года, после чего ее заменит электрический CLA, способный проезжать более 700 километров на одной зарядке.