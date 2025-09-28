Kia раскрыла подробности о своем новом доступном кроссовере

Kia сообщила технические подробности об обновлённом кроссовере Stonic

Компания Kia раскрыла детали обновленного кроссовера Stonic, который подвергся значительному рестайлингу в стиле Opposites United.

Дизайн автомобиля теперь отражает черты электрического EV3 и других новых моделей бренда. Размеры автомобиля остались прежними: длина составляет 4165 мм, ширина – 1760 мм, а объем багажника – 352 литра.

Модель продолжает использовать 1,0-литровый турбодвигатель: базовая версия развивает мощность 99 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 11 секунд, в то время как Mild-hybrid версия мощностью 113 л.с. улучшает динамику до 10,7 секунды.

Kia Stonic

В зависимости от комплектации доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый «робот».

Интерьер Kia Stonic

Внутри автомобиля установлены два дисплея по 12,3 дюйма, цифровой ключ, обновленные сервисы Kia Connect и расширенный пакет систем безопасности. Также были обновлены легкосплавные диски на 16 и 17 дюймов. В Великобритании текущая версия Stonic стартует от £22 085 (приблизительно 2,5 млн рублей), цена рестайлинговой версии станет известна позже.