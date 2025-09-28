Volkswagen останавливает два завода в Германии и сокращает объемы производства

Volkswagen временно останавливает производство заводах в Цвиккау и Эмдене

Крупнейший европейский производитель автомобилей Volkswagen принимает решение сократить объемы производства и ввести временные остановки на двух своих заводах, производящих электромобили в Германии.

Завод в Цвиккау приостановит работу на неделю, начиная с 6 октября, из-за недостатка спроса на Audi Q4 e-tron, как сообщило представительство компании.

По информации Bloomberg, завод в Эмдене также сократил рабочие часы сотрудников и, как ожидается, остановит производственные линии на несколько дней.

На прошлой неделе Volkswagen поделилась сведениями о том, что ожидает убытки в размере 5,1 миллиарда евро (6 миллиардов долларов) из-за задержек в выпуске электромобилей на своем заводе Porsche AG, что связано со снижением спроса и возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей, а также с повышением пошлин в США.