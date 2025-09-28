Просторный салон и классический автомат — семейный кроссовер за полтора миллиона

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70L в пяти комплектациях

Бренд Jetour, принадлежащий Chery, представил новый кроссовер Jetour X70L на китайском рынке.

Автомобиль, предлагаемый в пяти различных комплектациях и охарактеризованный как «суперпросторный пятиместный + семейный семиместный», имеет ценовой диапазон от 99,9 до 133,9 тысячи юаней (1,17-1,65 миллиона рублей).

Кроссовер оснащается двумя двигательными комбинациями: 1,5-литровым мотором в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 2,0-литровым мотором с 8-ступенчатым автоматом. Базовая версия с автоматом стоит 123,9 тысячи юаней (1,45 миллиона рублей) и может составить конкуренцию Geely Monjaro.

Jetour X70L

Габариты Jetour X70L равны 4810 х 1930 х 1705 мм, а колесная база составляет 2820 мм. Диаметр колесных дисков доступен в вариантах 18, 19 или 20 дюймов.

Интерьер Jetour X70L

Внутри автомобиля установлена цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма и медиасистема с экраном на 15,6 дюйма. Также имеется климат-контроль с функцией очистки воздуха и ионизатор, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфонов и аудиосистема с 12 динамиками. Jetour X70L доступен в пяти- и семиместных вариантах. Передние сиденья имеют функции подогрева, вентиляции, памяти положений и массажа. Мощность 1,5-литрового мотора составляет 183 л.с., а 2,0-литрового – 254 л.с.