#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Li Auto i6
28 сентября
Стала известна стоимость самого дешевого электромобиля Li Auto
Представлен новый кроссовер Li Auto i6 с...
В компании BMW признали, что от ДВС не получится отказаться никогда
28 сентября
В компании BMW признали, что от ДВС не получится отказаться никогда
Йохен Голлер из BMW обсудил будущее двигателей...
Интерьер Ora 5
28 сентября
Популярный в России бренд показал новый технологичный кроссовер
Появились первые официальные фото нового...

Просторный салон и классический автомат — семейный кроссовер за полтора миллиона

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70L в пяти комплектациях

Бренд Jetour, принадлежащий Chery, представил новый кроссовер Jetour X70L на китайском рынке.

Рекомендуем
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

Автомобиль, предлагаемый в пяти различных комплектациях и охарактеризованный как «суперпросторный пятиместный + семейный семиместный», имеет ценовой диапазон от 99,9 до 133,9 тысячи юаней (1,17-1,65 миллиона рублей).

Кроссовер оснащается двумя двигательными комбинациями: 1,5-литровым мотором в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 2,0-литровым мотором с 8-ступенчатым автоматом. Базовая версия с автоматом стоит 123,9 тысячи юаней (1,45 миллиона рублей) и может составить конкуренцию Geely Monjaro.

Jetour X70L
Jetour X70L
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Габариты Jetour X70L равны 4810 х 1930 х 1705 мм, а колесная база составляет 2820 мм. Диаметр колесных дисков доступен в вариантах 18, 19 или 20 дюймов.

Интерьер Jetour X70L
Интерьер Jetour X70L

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внутри автомобиля установлена цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма и медиасистема с экраном на 15,6 дюйма. Также имеется климат-контроль с функцией очистки воздуха и ионизатор, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфонов и аудиосистема с 12 динамиками. Jetour X70L доступен в пяти- и семиместных вариантах. Передние сиденья имеют функции подогрева, вентиляции, памяти положений и массажа. Мощность 1,5-литрового мотора составляет 183 л.с., а 2,0-литрового 254 л.с.

Jetour X70L
Jetour X70L
Интерьер Jetour X70L
Интерьер Jetour X70L
Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
28.09.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0