Популярный в России бренд показал новый технологичный кроссовер

Появились первые официальные фото нового кроссовера Ora 5 от Great Wall Motor

Китайская компания Great Wall Motor презентовала на своем рынке новый кроссовер под брендом Ora – модель Ora 5.

Это полностью электрический автомобиль, оформленный в одном стиле с другими моделями Ora, такими как Ora Good Cat.

Ora 5 представляет собой компактный кроссовер с размерами 4471 мм в длину, 1833 мм в ширину и 1641 мм в высоту, а колесная база составляет 2720 мм.

В модели установлен LiDAR-сканер на крыше, обеспечивающий усовершенствованные функции помощи водителю.

Ora 5
Покупателям будут доступны пять цветов кузова: серый, белый, красный, синий и бежевый, а также три варианта отделки интерьера: белый, коричневый и серый.

Интерьер Ora 5
Автомобиль оснащен одномоторной электрической силовой установкой, мощностью 150 кВт (или 201 л.с.). Снаряженная масса нового кроссовера составляет от 1540 до 1655 кг, а его максимальная скорость ограничена на уровне 170 км/ч. О дате начала продаж и ценах на Ora 5 в Китае информации пока нет.

Лежнин Роман
Фото:ORA
28.09.2025 
