В Россию приехал надежный семейный «японец» с ценой дешевле 2 млн рублей

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross доступны в РФ по цене от 1,95 млн рублей

Для покупателей, которые ищут надежный семиместный автомобиль для повседневного использования, параллельный импорт предлагает Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Эти компактвэны, популярные в Азии, доступны по цене от 1 950 000 рублей.

Mitsubishi Xpander

В то же время, семиместные автомобили от китайских производителей имеют другие ценовые категории. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max, даже в версии 2022 года, начинается от 3 040 000 рублей, а новый Geely Okavango 2024 года стоит от 3 692 990 рублей. Дилеры просят минимум 3 969 900 рублей за Jetour X90 Plus с трехрядным салоном.

Недорого заказать Mitsubishi Xpander и Xpander Cross можно во Владивостоке. Так, цена за новый Xpander в богатой комплектации Highline составляет 1 950 000 рублей. В этой версии есть кожаный многофункциональный руль, климат-контроль, электронный стояночный тормоз и другие удобства. Кроссвэн Xpander Cross в аналогичной версии можно приобрести за 2 000 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Цены на новый Xpander варьируются в разных городах: от 2 262 600 рублей в Омске и до 2 500 000 рублей в Краснодаре. В Москве за Xpander просят 2 650 000 рублей, а в Нижнем Новгороде за двухцветное исполнение с черной крышей цена достигает 2 949 000 рублей. В Сочи и Новосибирске стоимость достигает 3 600 000 и 3 850 000 рублей соответственно.

Все модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем, который развивает 105 л.с., и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод у автомобилей – только передний.