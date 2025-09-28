#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Li Auto i6
28 сентября
Стала известна стоимость самого дешевого электромобиля Li Auto
Представлен новый кроссовер Li Auto i6 с...
В компании BMW признали, что от ДВС не получится отказаться никогда
28 сентября
В компании BMW признали, что от ДВС не получится отказаться никогда
Йохен Голлер из BMW обсудил будущее двигателей...
Интерьер Ora 5
28 сентября
Популярный в России бренд показал новый технологичный кроссовер
Появились первые официальные фото нового...

В Россию приехал надежный семейный «японец» с ценой дешевле 2 млн рублей

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross доступны в РФ по цене от 1,95 млн рублей

Для покупателей, которые ищут надежный семиместный автомобиль для повседневного использования, параллельный импорт предлагает Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Эти компактвэны, популярные в Азии, доступны по цене от 1 950 000 рублей.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Рекомендуем
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

В то же время, семиместные автомобили от китайских производителей имеют другие ценовые категории. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max, даже в версии 2022 года, начинается от 3 040 000 рублей, а новый Geely Okavango 2024 года стоит от 3 692 990 рублей. Дилеры просят минимум 3 969 900 рублей за Jetour X90 Plus с трехрядным салоном.

Недорого заказать Mitsubishi Xpander и Xpander Cross можно во Владивостоке. Так, цена за новый Xpander в богатой комплектации Highline составляет 1 950 000 рублей. В этой версии есть кожаный многофункциональный руль, климат-контроль, электронный стояночный тормоз и другие удобства. Кроссвэн Xpander Cross в аналогичной версии можно приобрести за 2 000 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander
Интерьер Mitsubishi Xpander
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Цены на новый Xpander варьируются в разных городах: от 2 262 600 рублей в Омске и до 2 500 000 рублей в Краснодаре. В Москве за Xpander просят 2 650 000 рублей, а в Нижнем Новгороде за двухцветное исполнение с черной крышей цена достигает 2 949 000 рублей. В Сочи и Новосибирске стоимость достигает 3 600 000 и 3 850 000 рублей соответственно.

Все модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем, который развивает 105 л.с., и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод у автомобилей – только передний.

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 16
28.09.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0