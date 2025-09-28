#
В Москве с размахом закрыли мотосезон: вот как это было

Более 12 тыс. мотоциклов проехали по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона

Ежегодно в Москве отмечают начало и завершение мотосезона. Такие мероприятия привлекают внимание к мотокультуре, напоминают зрителям и участникам о важности безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, более 12 тыс. мотоциклистов проехали по Садовому кольцу на 13-м Московском мотофестивале. Мероприятие посвятили 90-летию метро и безопасности на дорогах столицы.


Колонну мотоциклистов возглавили 26 мотоклубов. Порядок их выхода на старт заранее определили на жеребьевке, которая прошла в Центре перспективных разработок Московского транспорта.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Традиционно сопровождаем открытие и закрытие мотосезона масштабным Мотофестивалем. Такие мероприятия напоминают о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и ответственно вести себя за рулем. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем повышать культуру безопасного вождения в столице. Ждем всех весной на открытии нового мотосезона.

На фестивале с 10:00 до 18:00 для гостей выступали артисты, проводили розыгрыши призов, конкурсы «Мотобрат» и «Мотоледи». Хедлайнерами концертной программы стали группы «Парк Горького», «Северный Флот» и Владимир Кузьмин. Кроме того, работала полевая кухня, выставочные стенды ГОЧС, Дептранса Москвы, ЦОДД и Мотошколы Мосгортранса, а также зона беговелов, аэрография и другие активности для детей и взрослых. Среди посетителей разыграли главный приз мотоцикл.


Участники фестиваля соревновались на флэт-треке. В «Шаре смелости» показывали трюки каскадеры. Гостем фестиваля стал легенда смешанных единоборств, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, а также мастер спорта международного класса, двукратный победитель ралли «Шелковый Путь» Алексей Наумов.


В этом году начало мотосезона отметили 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея «Моторы войны». Для гостей праздника провели насыщенную программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и захватывающим шоу.


Сотрудники Центрального Музея Вооруженных Сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили копию Знамени Победы к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу.

Источник:  Дептранс Москвы
Лежнин Роман
Фото:Дептранс Москвы
Количество просмотров 10
28.09.2025 
Фото:Дептранс Москвы
