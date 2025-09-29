В России появился новый компактный кроссовер Hyundai дешевле 2 млн рублей

В РФ стартовали продажи кроссовера Hyundai Casper с ценой от 1,86 млн рублей

Благодаря параллельному импорту на российский рынок поступают не только известные, но и совершенно новые модели автомобилей. Одной из таких моделей стал мини-кроссовер Hyundai Casper, который можно найти на одном из сайтов объявлений за 1 860 000 рублей.

На данный момент автомобили привозят в Россию в ограниченном количестве. Судя по информации на сайтах, в продаже имеются только два таких автомобиля, и один из них, более доступный вариант, предлагается с возможностью доставки под заказ.

За ту же цену владивостокская компания готова привезти кроссовер зеленого цвета, который оснащен сиденьями с экокожаной обивкой, цифровой панелью, мультимедиа с крупным экраном и системой навигации, климат-контролем, кожаным мультифункциональным рулем, а также подогревом и вентиляцией передних сидений.

Hyundai Casper

Другой Hyundai Casper доступен в Новосибирске, ценник на него составляет 1 990 000 рублей. Этот автомобиль ярко-синего цвета, в списке оснащения семь подушек безопасности, задняя камера, климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, атмосферная подсветка и боковые зеркала с подогревом и датчиком «слепых» зон.

Интерьер Hyundai Casper

Под капотом обоих кроссоверов установлен 1,0-литровый 100-сильный бензиновый турбомотор, который соединен с классическим 4-ступенчатым автоматом и предлагает передний привод. Наличие «внедорожного» режима работы электроники частично компенсирует отсутствие полного привода у Каспера.

Для сравнения, на кроссовер Livan X6 Pro, который считается одним из самых доступных китайских автомобилей на российском рынке, цены начинаются от 2 034 000 рублей. А кросс-универсал Lada Vesta SW Cross с мощностью 122 л.с. и вариатором в топовом исполнении обойдется еще дороже – 2 197 000 рублей.