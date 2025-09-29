Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS: подробности

#
29 сентября
Audi официально подтвердила свои намерения по выпуску нового флагманского кроссовера Q9.

По информации издания Automobilwoche, ссылающегося на главу департамента разработок компании Джеффри Буко, премьера модели запланирована на 2026 год. Q9 войдет в сегмент полноразмерных кроссоверов и будет соперничать с такими моделями, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Новинка будет базироваться на новой платформе Premium Platform Combustion (PPC), рассчитанной на двигательные установки на основе ДВС, что подразумевает возможность наличия как традиционных двигателей, так и гибридных вариантов.

Кроме того, в том же 2026 году Audi планирует представить следующее поколение кроссовера Q7, который производится с 2015 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  Automobilwoche
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
29.09.2025 
Фото:Unsplash
