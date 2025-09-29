Гонки на выносливость в Москве — рекордное количество участников!

Серия гонок REC завершит сезон на подмосковном автодроме Moscow Raceway

4 октября, в субботу Российская серия гонок на выносливость (REC) завершает сезон 2025 года на подмосковном автодроме Moscow Raceway. На финальную пятую гонку сезона Гран-при Москвы заявлено рекордное количество участников. 45 экипажей в четырех классах планируют выйти на старт четырехчасового марафона. Количество экипажей, стартующих в REC 2025, увеличивалось от этапа к этапу. В финале восемнадцать экипажей выйдут на старт в классе GT Light.

GT Light

В классе принимают участие наибольшее количество пилотов и экипажей серии, команды выступают на автомобилях с удельной мощностью до 250 кг/л.с. преимущественно марки BMW, а также Mazda, Mitsubishi, Mini Cooper, VW. Лидер класса – экипаж №11 HOGO на BMW, от которого всего 25 очков отделяет экипаж команды Mazda Karting Academy на Mazda 3.

Экипаж № 53, чей автомобиль имеет самую низкую удельную мощность в серии, все же претендует на победу в классе, благодаря своему стабильному выступлению. Такая борьба – отличительная особенность гонок категории эндуранс, где стабильность часто определяет успех. Судейское наказание за нарушение правил пребывания пилота за рулем на третьем этапе REC на Игора Драйв не лишило экипаж команды Mazda Karting Academy (MKA) шанса на победу. Победа в серии в этом классе определиться на финале.

GT и GT Pro

Классы будут представлены двадцатью двумя экипажами, выступающими на автомобилях марок Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG, BMW, Toyota Supra. Среди пилотов экипажей – именитые российские спортсмены-участники и призеры многочасовых международных марафонов: Михаил Алешин, Алексей Несов, Виктор Шайтар и другие. В классе GT Pro также сформировался устойчивый подзачет GT Pro Touring. Пять экипажей на автомобилях марок Audi и Seat ведут борьбу за места в общем зачете класса и между собой. Если количество заявок в подзачете возрастет, организаторы не исключают появление нового «турингового» класса REC уже в 2026 году.

В классе GT (автомобили GT4) победа в серии также будет определена на финале. В итоговой таблице Экипаж № 1 команды SHISHKOIL&YUKA ADV PRO отстает от сегодняшнего лидера- экипажа Capital Racing Team № 13 всего на 15 очков (оба экипажа на Mercedes-AMG). Также в тройке лидеров экипаж Team Garis №34 на Toyota Supra c отставанием от лидера лишь в 25 очков.

В классе GT Pro (автомобили GT3) уверенное лидерство за командой Искра Моторспорт № 37. А вот за ней с равным количеством в 180 очков и отставанием в 60 очков от лидера борьбу будут вести между собой два экипажа: №16 Yadro Motorsport и №013 Capital Racing Team. В составе первого экипажа Виктор Шайтар и Сергей Столяров, второго – Михаил Алешин и Денис Ременяко.

CN Pro

Класс CN Pro на сегодня самый малочисленный в серии, в нем заявлено семь спортпрототипов, из которых на старт финала выйдут пять. Однако именно этот класс составляет главную конкуренцию машинам GT3 (Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG) в борьбе за лидерство в абсолютном зачете Гран-при Москвы. В классе уверенно лидирует № 29 Team Garis.

И если в классе CN Pro экипаж №29 – явный претендент на победу, то в итоговой таблице личных результатов пилот экипажа Константин Терещенко пока отстает от Михаила Алешина и Дениса Ременяко (Capital RT №013) на 10 очков. Вслед за Терещенко с отставанием еще в 10 очков его товарищи по экипажу №29 Константин Захаревский и Станислав Сидорук.

«Такой многочисленный пелотон гарантирует интересную борьбу. Гонки на выносливость – это стратегия и тактика, контактная борьба редко приносит результаты. Очень интересно, как поведут себя экипажи в "карусели". В Российской серии гонок на выносливость еще не было такого многообещающего финала», – отметил учредитель REC Игорь Ермилин.

Будет интересно!

Для болельщиков на автодроме предусмотрена дополнительная программа. У зрителей будет возможность выйти на стартовую решетку для фотографий с болидами и пилотами серии, прогуляться по питлейну, наблюдая за работой команд в боксах, проехаться по трассе на гоночном такси или экскурсионном автобусе, где гид расскажет о каждом повороте и всей истории автодрома Moscow Raceway. Для маленьких болельщиков предусмотрена бесплатная детская комната, которую готовит каждый этап «Росгосстрах Жизнь» с трибуной с видом на стартовую решетку.

Организаторы советуют даже при дожде посетить соревнования, тепло одеться и взять зонты. На автодроме есть крытые зоны трибуны и кафе. Так можно окунуться в обычную среду проведения гонок на легендарном немецком Нюрбургринге или бельгийском Спа Франкоршам, где непогода – неотъемлемая часть программы, делающая автогонки очень интересными.

Автодром открыт с 12:30, старт в 15:00.

Билеты на сайте www.superrace.ru

Партнеры Гран-при Москвы: GNV Oil, TSS Group, Росгосстрах Жизнь.