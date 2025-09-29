Авторынок показал мощный рост: рекордные продажи с начала года

#
В последнюю полную неделю сентября наблюдался значительный рост объемов продаж новых автомобилей: было продано почти 32,3 тысячи машин, что на 21% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Это стало рекордом за время текущего года. Также отмечено, что увеличение объема продаж коснулось всех брендов из первой двадцатки.

На такую ситуацию могло повлиять несколько факторов. В числе главных – прогнозируемый рост цен из-за планируемого повышения утилизационного сбора.

Стимулирующими факторами к покупкам стали также окончания распродаж автомобилей прошлогоднего выпуска, снижение ключевой ставки и, как итог, падение доходности вкладов, а также активные программы и акции отдельных брендов.

Повышенный спрос сохранится как минимум до середины ноября. В то же время ожидается рост доли параллельного импорта. Далее, по прогнозам экспертов, как и в прошлом году, может последовать спад продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.09.2025 
Фото:Depositphotos
