АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
29 сентября
АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
АВТОВАЗ уходит на четырехдневную рабочую неделю
АВТОВАЗ с 29 сентября начал режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который предполагается сохранить в течение шести месяцев.

Однако, если ситуация на рынке автомобилей улучшится, этот режим может быть отменен, сообщил Сергей Зайцев, председатель первичной профсоюзной организации предприятия, в интервью «Интерфаксу».

Зайцев подтвердил, что переход концерна на краткосрочный график действительно состоялся.

Возможность введения сокращенного рабочего времени была анонсирована пресс-службой компании 22 июля.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  «Интерфакс»
29.09.2025 
