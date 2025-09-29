АВТОВАЗ сократил рабочую неделю

АВТОВАЗ уходит на четырехдневную рабочую неделю

АВТОВАЗ с 29 сентября начал режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который предполагается сохранить в течение шести месяцев.

Однако, если ситуация на рынке автомобилей улучшится, этот режим может быть отменен, сообщил Сергей Зайцев, председатель первичной профсоюзной организации предприятия, в интервью «Интерфаксу».

Зайцев подтвердил, что переход концерна на краткосрочный график действительно состоялся.

Возможность введения сокращенного рабочего времени была анонсирована пресс-службой компании 22 июля.

