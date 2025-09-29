АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
АВТОВАЗ уходит на четырехдневную рабочую неделю
АВТОВАЗ с 29 сентября начал режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который предполагается сохранить в течение шести месяцев.
Однако, если ситуация на рынке автомобилей улучшится, этот режим может быть отменен, сообщил Сергей Зайцев, председатель первичной профсоюзной организации предприятия, в интервью «Интерфаксу».
Зайцев подтвердил, что переход концерна на краткосрочный график действительно состоялся.
Возможность введения сокращенного рабочего времени была анонсирована пресс-службой компании 22 июля.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.
Источник: «Интерфакс»
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
29.09.2025
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
