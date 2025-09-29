Двойной выжим и перегазовка — актуальны ли эти действия на современных авто?

Эксперты перечислили ситуации, когда пригодится двойной выжим и перегазовка

Молодые водители могут удивиться, увидев термины «двойной выжим» и «перегазовка», особенно поскольку в современных автомобилях педали сцепления уже не встречаются.

Тем не менее, те, кто управлял старыми советскими грузовиками, вспомнят, как выполняется этот процесс. Эксперты издания Pravda.ru разобрались, как осуществить эти действия, а затем привели примеры ситуаций, когда они пригодятся даже на современной машине.

При необходимости переключения с низкой на высокую передачу, например, с первой на вторую, необходимо выполнить несколько шагов. Сначала раскрутить двигатель до трех тысяч оборотов в минуту, затем выжать сцепление, убирая ногу с акселератора, перевести рычаг в нейтраль. После этого отпустить сцепление, подождать снижения оборотов до двух тысяч и снова выжать сцепление, переключаясь на вторую передачу, а затем добавить газ.

Потребность в таких действиях объясняется работой синхронизаторов. Ранее в механических коробках синхронизаторы либо отсутствовали, либо имелись только на высших передачах. Выводя рычаг в нейтраль и убирая газ, мы выравниваем скорости валов, что обеспечивает более точное и быстрое сцепление шестерен. Игнорирование двойного выжима может привести к поломке механизмов, что особенно заметно при переключении на заднюю передачу, для которой почти никогда не устанавливали синхронизаторы.

При переключении на низшую передачу процесс идет наоборот. Выжимаем сцепление, убирая газ, переводим КПП в нейтраль и резко добавляем газ, увеличивая обороты двигателя. После этого снова нажимаем сцепление и переключаемся на низшую передачу. Хотя это может показаться сложным, с практикой навык усваивается, и процесс происходит автоматически. Даже отсутствие тахометра не является препятствием, так как опытный водитель справляется и по звуку. Главное – не забывать делать паузу на нейтральной передаче.

В современных автомобилях с механической коробкой синхронизаторы стали обычным делом, что значительно упрощает их использование. Но навыки двойного выжима и перегазовки все еще могут быть полезны, особенно в сложных ситуациях – например, при подъемах с полной нагрузкой на плохой дороге. Эти техники позволяют переключаться без потери мощности и увеличивают срок службы коробки. Кроме того, они могут помочь добраться до ремонта в случае поломки синхронизаторов.