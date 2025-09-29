#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
29 сентября
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
Завод «Автотор» выпустил несколько сотен...
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
29 сентября
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
Motor1: Toyota может утратить статус символа...
Haval Jolion
29 сентября
Этот автомобиль возглавил список самых продаваемых машин в России
«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым...

Двойной выжим и перегазовка — актуальны ли эти действия на современных авто?

Эксперты перечислили ситуации, когда пригодится двойной выжим и перегазовка

Молодые водители могут удивиться, увидев термины «двойной выжим» и «перегазовка», особенно поскольку в современных автомобилях педали сцепления уже не встречаются.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Тем не менее, те, кто управлял старыми советскими грузовиками, вспомнят, как выполняется этот процесс. Эксперты издания Pravda.ru разобрались, как осуществить эти действия, а затем привели примеры ситуаций, когда они пригодятся даже на современной машине.

При необходимости переключения с низкой на высокую передачу, например, с первой на вторую, необходимо выполнить несколько шагов. Сначала раскрутить двигатель до трех тысяч оборотов в минуту, затем выжать сцепление, убирая ногу с акселератора, перевести рычаг в нейтраль. После этого отпустить сцепление, подождать снижения оборотов до двух тысяч и снова выжать сцепление, переключаясь на вторую передачу, а затем добавить газ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Потребность в таких действиях объясняется работой синхронизаторов. Ранее в механических коробках синхронизаторы либо отсутствовали, либо имелись только на высших передачах. Выводя рычаг в нейтраль и убирая газ, мы выравниваем скорости валов, что обеспечивает более точное и быстрое сцепление шестерен. Игнорирование двойного выжима может привести к поломке механизмов, что особенно заметно при переключении на заднюю передачу, для которой почти никогда не устанавливали синхронизаторы.

При переключении на низшую передачу процесс идет наоборот. Выжимаем сцепление, убирая газ, переводим КПП в нейтраль и резко добавляем газ, увеличивая обороты двигателя. После этого снова нажимаем сцепление и переключаемся на низшую передачу. Хотя это может показаться сложным, с практикой навык усваивается, и процесс происходит автоматически. Даже отсутствие тахометра не является препятствием, так как опытный водитель справляется и по звуку. Главное – не забывать делать паузу на нейтральной передаче.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В современных автомобилях с механической коробкой синхронизаторы стали обычным делом, что значительно упрощает их использование. Но навыки двойного выжима и перегазовки все еще могут быть полезны, особенно в сложных ситуациях – например, при подъемах с полной нагрузкой на плохой дороге. Эти техники позволяют переключаться без потери мощности и увеличивают срок службы коробки. Кроме того, они могут помочь добраться до ремонта в случае поломки синхронизаторов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 12
29.09.2025 
Фото:freepik / pvproductions
Поделиться:
Оцените материал:
0