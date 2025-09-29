Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов

Motor1: Toyota может утратить статус символа надежности

Ролик автоэнтузиаста с ником «carsrme2», в котором он призывает пользователей избегать новых моделей Toyota, становится все более популярным.

На примере Corolla Cross он критикует производителя за высокие цены, использование трансмиссии CVT, применение масла 0W-8 и длительные интервалы обслуживания в 10 тысяч миль, утверждая, что это влияет на долговечность агрегатов.

Toyota долгое время ассоциировалась с надежностью и стабильно занимала высокие позиции в рейтингах таких агентств, как Consumer Reports и J. D. Power, однако в последние годы ситуация изменилась: оценки моделей стали хуже, участились отзывы и негативные комментарии от владельцев, по данным Motor1. Профессиональные издания также обсуждают «кризис надежности» и рост недовольства потребителей.

Блогер выражает недовольство по поводу вариатора (CVT), называя его ненадежным и требующим более частой замены масла. Он считает масло 0W-8 слишком жидким, что не позволяет должным образом защищать детали двигателя. Также он критикует интервалы обслуживания, считая, что 10 тысяч миль (16,1 тысячи км) слишком много.

По его мнению, в реальных условиях замену масла стоит проводить чаще, особенно если автомобиль имеет систему «старт-стоп», эксплуатируется в экстремальных температурах или часто застревает в пробках.

Компания Toyota утверждает, что проводит всесторонние стендовые и дорожные испытания своих двигателей и трансмиссий, подтверждая надежность своей продукции обещаниями по гарантии. Подчеркивается также высокая прочность гибридных установок, что подтверждается большим количеством автомобилей с солидными пробегами.

Несмотря на это, нет единого подтверждения о системном падении надежности всех новых моделей Toyota. В любом случае рекомендуется следовать советам экспертов: внимательно изучить рекомендации производителя на случай эксплуатации и обслуживания, особенно при использовании вариатора, принимать во внимание условия эксплуатации и, при необходимости, сокращать интервалы техобслуживания.

