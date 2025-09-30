Стало известно, сколько в стоимости бензина приходится на налоги

Минэкономразвития: до 40% стоимости бензина составляют акциз и НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз составляют до 40% от стоимости литра бензина на розничном рынке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ Минэкономразвития на письмо главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши.

В документе, подписанном замглавы Минэкономразвития России Михаилом Каминским, отмечается, что цены на моторное топливо в стране зависят от внешней ситуации на рынке, курса рубля и значительной доли косвенных налогов (акциза и НДС) в стоимости топлива, которая может достигать до 40%.

Кроме того, с декабря 2024 года по август 2025 года розничные цены на бензин АИ-92 росли более высокими темпами, чем инфляция: рост цен на бензин превысил индикатор потребительских цен на 2,87 процентных пункта. Глава РТС в своем обращении к Минэкономразвития предложил внести изменения в действующую систему ценообразования.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.