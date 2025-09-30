#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как российская сборка влияет на стоимость автомобилей
30 сентября
Как российская сборка влияет на стоимость автомобилей
Эксперт Ольховский: российская сборка далеко не...
Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке
30 сентября
Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке
Mercedes-AMG G-класса признан самым дорогим...
Еще одна московская улица стала намного комфортнее для автомобилистов
30 сентября
Еще одна московская улица стала намного комфортнее для автомобилистов
Владимир Ефимов: Более шести километров дорог...

Стало известно, сколько в стоимости бензина приходится на налоги

Минэкономразвития: до 40% стоимости бензина составляют акциз и НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз составляют до 40% от стоимости литра бензина на розничном рынке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ Минэкономразвития на письмо главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

В документе, подписанном замглавы Минэкономразвития России Михаилом Каминским, отмечается, что цены на моторное топливо в стране зависят от внешней ситуации на рынке, курса рубля и значительной доли косвенных налогов (акциза и НДС) в стоимости топлива, которая может достигать до 40%.

Кроме того, с декабря 2024 года по август 2025 года розничные цены на бензин АИ-92 росли более высокими темпами, чем инфляция: рост цен на бензин превысил индикатор потребительских цен на 2,87 процентных пункта. Глава РТС в своем обращении к Минэкономразвития предложил внести изменения в действующую систему ценообразования.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
30.09.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0