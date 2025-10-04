Новый внедорожник Toyota получит двигатель от Land Cruiser Prado
Официальное подтверждение о возвращении легендарного внедорожника Toyota FJ Cruiser пока не поступило. Тем не менее, источники издания Creative Trend поделились информацией о двигателях, которые будут предлагаться для нового рамного автомобиля.
Базовым будет атмосферный бензиновый мотор объемом 2,7 литра с четырьмя цилиндрами, аналогичный тому, что используется на Land Cruiser Prado, обеспечивающий мощность около 160 лошадиных сил.
Компактные размеры данного мотора соответствуют заявленной длине кузова в 4350 мм, что подходит для сегмента внедорожников.
При этом источники указывают на отсутствие в списке дизельных вариантов или альтернативных двигателей на начальном этапе производства. Ожидается, что дебют новинки состоится уже в октябре текущего года.
