Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории
4 октября
Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории
Николай Иванов перечислил категории граждан,...
Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»
4 октября
Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»
«Разборка недели» отобрала самые важные новости...
Интерьер Haval Н7
4 октября
Полный привод и высокий клиренс – добротный кроссовер для сложных условий
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах...

Агрессивный маркетинг этого бренда привел к скидкам на автомобили в 50%

С начала 2023 года в Японии было продано всего 5300 автомобилей BYD

Китайская компания BYD, которая начала свою деятельность на японском рынке два года назад, пока не смогла достичь значительной популярности.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

Несмотря на свои успехи в Китае и Европе, в Японии доминируют местные автопроизводители, такие как Toyota и Honda, предлагающие компактные автомобили по конкурентоспособным ценам.

В начале 2023 года объем продаж автомобилей BYD в Японии составил всего около 5300 единиц. В данный момент компания предлагает на японском рынке четыре модели электромобилей и недавно открыла 45-й автосалон.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Чтобы привлечь внимание покупателей, BYD инициировала агрессивную рекламную кампанию с предложением скидок до 50% на свои электромобили, включая государственные субсидии.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
«Возможно, пришло время для электромобиля», – утверждает компания.

На официальном сайте BYD представлены скидки на модели Seal, Atto 3 и Dolphin.

Хотя эта стратегия снижения цен оказалась успешной в Китае, в Японии она может привести к негативным последствиям. Старший автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence, Тацуо Ёсида, отметил, что такие шаги способны повлиять на стоимость перепродажи автомобилей и вызвать недовольство у текущих владельцев BYD, которые приобрели свои машины по более высоким ценам.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Electrek
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
04.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0