Агрессивный маркетинг этого бренда привел к скидкам на автомобили в 50%

С начала 2023 года в Японии было продано всего 5300 автомобилей BYD

Китайская компания BYD, которая начала свою деятельность на японском рынке два года назад, пока не смогла достичь значительной популярности.

Несмотря на свои успехи в Китае и Европе, в Японии доминируют местные автопроизводители, такие как Toyota и Honda, предлагающие компактные автомобили по конкурентоспособным ценам.

В начале 2023 года объем продаж автомобилей BYD в Японии составил всего около 5300 единиц. В данный момент компания предлагает на японском рынке четыре модели электромобилей и недавно открыла 45-й автосалон.

Чтобы привлечь внимание покупателей, BYD инициировала агрессивную рекламную кампанию с предложением скидок до 50% на свои электромобили, включая государственные субсидии.

«Возможно, пришло время для электромобиля», – утверждает компания.

На официальном сайте BYD представлены скидки на модели Seal, Atto 3 и Dolphin.

Хотя эта стратегия снижения цен оказалась успешной в Китае, в Японии она может привести к негативным последствиям. Старший автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence, Тацуо Ёсида, отметил, что такие шаги способны повлиять на стоимость перепродажи автомобилей и вызвать недовольство у текущих владельцев BYD, которые приобрели свои машины по более высоким ценам.