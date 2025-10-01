#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300
1 октября
В России серьезно подешевел добротный рамный внедорожник
Tank 300 подешевел в России на 100 тыс. рублей...
Интерьер Chery Fulwin T11
1 октября
Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце
Chery анонсировала старт предзаказов на...
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
1 октября
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
Эксперты составили список самых доступных новых...

Раскрыты подробности закона о лишении прав по медицинским показаниям

Юрист Хаминский: Минздрав будет передавать данные о болезнях водителей в ГАИ

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, который расширяет полномочия ГАИ по аннулированию водительских прав на основании медицинских показаний.

Рекомендуем
Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Как рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский, если во время диспансеризации или медицинского осмотра у водителя обнаружатся признаки, препятствующие вождению, его направят на внеочередное обследование.

К таким заболеваниям относятся психические расстройства, нарушения зрения и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

После подтверждения противопоказаний на таком обследовании информация будет заноситься в базу Минздрава, после чего она автоматически передается в ГАИ, которая проведет аннулирование прав.

Хаминский отметил, что неявка на внеочередное обследование также приведет к лишению водительского удостоверения. В базе данных будет фиксироваться лишь наличие медицинских противопоказаний, без указания конкретного диагноза.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Ранее подобный процесс был возможен преимущественно при замене прав, которая происходит раз в 10 лет. Новый закон также предполагает цифровизацию медицинских справок и их интеграцию с единой базой Минздрава для автоматического обмена данными с ГАИ.

Источник:  Lenta.ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
01.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0