Раскрыты подробности закона о лишении прав по медицинским показаниям

Юрист Хаминский: Минздрав будет передавать данные о болезнях водителей в ГАИ

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, который расширяет полномочия ГАИ по аннулированию водительских прав на основании медицинских показаний.

Как рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский, если во время диспансеризации или медицинского осмотра у водителя обнаружатся признаки, препятствующие вождению, его направят на внеочередное обследование.

К таким заболеваниям относятся психические расстройства, нарушения зрения и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

После подтверждения противопоказаний на таком обследовании информация будет заноситься в базу Минздрава, после чего она автоматически передается в ГАИ, которая проведет аннулирование прав.

Хаминский отметил, что неявка на внеочередное обследование также приведет к лишению водительского удостоверения. В базе данных будет фиксироваться лишь наличие медицинских противопоказаний, без указания конкретного диагноза.

Ранее подобный процесс был возможен преимущественно при замене прав, которая происходит раз в 10 лет. Новый закон также предполагает цифровизацию медицинских справок и их интеграцию с единой базой Минздрава для автоматического обмена данными с ГАИ.