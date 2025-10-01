#
Стали известны цены на новое поколение огромного полноприводного внедорожника

Продажи внедорожника GMC Yukon 2026 стартовали в США по цене от 5,93 млн рублей

Продажи обновленного внедорожника GMC Yukon 2026 модельного года стартовали в США. Базовая версия Elevation с задним приводом имеет цену от 71 795 долларов (5,93 млн рублей).

Комплектация AT4 с полным приводом стоит от 78 595 долларов (6,49 млн рублей), а вариант AT4 Ultimate начинается с 98 395 долларов (8,13 млн рублей). Комплектация Denali с задним приводом доступна от 82 595 долларов (6,82 млн рублей), в то время как флагманский Denali Ultimate, предлагаемый только с полным приводом, стоит минимум 104 395 долларов (8,62 млн рублей). Все модели также доступны в удлиненной версии Yukon XL.

GMC Yukon 2026
GMC Yukon 2026

Для автомобилей Elevation и Denali доступны опциональные 22-дюймовые шестиспицевые алюминиевые диски Carbon Flash Metallic с шинами 275/50R22SL за 2025 долларов.

Панорамный люк с электроприводом и двойным остеклением предлагается за 1500 долларов только для моделей Elevation, AT4 и Denali, а в AT4 Ultimate и Denali Ultimate он входит в базовое оснащение. Также доступна система автопилота GM Super Cruise за 2855 долларов и ночное видение за 2000 долларов, которые можно установить только на более дорогие комплектации.

Интерьер GMC Yukon 2026
Интерьер GMC Yukon 2026

При выборе силовых установок покупатели могут выбрать между бензиновыми атмосферными V8 объемом 5,3 л (L84) и 6,2 л (L87), а также 3,0-литровым дизельным I6 Duramax (LZ0). Внедорожник построен на платформе GM T1 и собирается на заводе компании в Арлингтоне, штат Техас.

Источник:  SpeedMe
