Стали известны цены на новое поколение огромного полноприводного внедорожника

Продажи внедорожника GMC Yukon 2026 стартовали в США по цене от 5,93 млн рублей

Продажи обновленного внедорожника GMC Yukon 2026 модельного года стартовали в США. Базовая версия Elevation с задним приводом имеет цену от 71 795 долларов (5,93 млн рублей).

Комплектация AT4 с полным приводом стоит от 78 595 долларов (6,49 млн рублей), а вариант AT4 Ultimate начинается с 98 395 долларов (8,13 млн рублей). Комплектация Denali с задним приводом доступна от 82 595 долларов (6,82 млн рублей), в то время как флагманский Denali Ultimate, предлагаемый только с полным приводом, стоит минимум 104 395 долларов (8,62 млн рублей). Все модели также доступны в удлиненной версии Yukon XL.

GMC Yukon 2026

Для автомобилей Elevation и Denali доступны опциональные 22-дюймовые шестиспицевые алюминиевые диски Carbon Flash Metallic с шинами 275/50R22SL за 2025 долларов.

Панорамный люк с электроприводом и двойным остеклением предлагается за 1500 долларов только для моделей Elevation, AT4 и Denali, а в AT4 Ultimate и Denali Ultimate он входит в базовое оснащение. Также доступна система автопилота GM Super Cruise за 2855 долларов и ночное видение за 2000 долларов, которые можно установить только на более дорогие комплектации.

Интерьер GMC Yukon 2026

При выборе силовых установок покупатели могут выбрать между бензиновыми атмосферными V8 объемом 5,3 л (L84) и 6,2 л (L87), а также 3,0-литровым дизельным I6 Duramax (LZ0). Внедорожник построен на платформе GM T1 и собирается на заводе компании в Арлингтоне, штат Техас.