
Москвич получил крутую и (пока) бесплатную систему

На кроссоверы Москвич 3 начали ставить блоки телематики

Завод «Москвич» заявил о начале установки телематических сервисов на кроссоверы Москвич 3.

«Новый сервис предоставит владельцам возможность управлять функционалом своего автомобиля прямо через смартфон. Установка телематических блоков непосредственно на заводе гарантирует надежность системы и бесшовную интеграцию всех сервисов», – отмечают в пресс-службе автомобильного завода «Москвич».

Указанный функционал будет в течение 3 лет входить в стоимость всех выпускаемых сейчас автомобилей. Затем пользование системой станет платным – цену услуги пока не называют.

Телематика кроссовера Москвич 3, функции:

  • контроль состояния автомобиля,
  • отслеживание местоположения,
  • дистанционный запуск и остановка двигателя,
  • включение и выключение климатической системы,
  • открывание и закрывание дверей.

Напомним, Москвич 3 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., привод передний. Актуальные цены: комплектация «Стандарт плюс» с 6-ступенчатой механикой стоит 1 851 000 рублей, а с вариатором (CVT) – 1 951 000 рублей. Комплектация «Комфорт» с CVT оценена в 2 083 000 рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
01.10.2025 
