Экология
Супергрузовик разработки БЕЛАЗа и Ростеха — подробности

БЕЛАЗ при участии Ростеха создаст водородный самосвал грузоподъемностью 220 тонн

Белорусский производитель карьерной техники БЕЛАЗ, российская госкорпорация «Ростех» и разработчик ПО «ИнДев Солюшенс» подписали соглашение о создании СП по разработке сверхтяжелых карьерных самосвалов на водороде.

Документ предусматривает создание беспилотных и водородных карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн. Использующие водород карьерные машины безопаснее, производительнее и экологичнее традиционных. В качестве силовой установки будет выступать гибридная энергосистема на базе водородных топливных ячеек, литий-ионного аккумулятора и ресиверов высокого давления.

Эту технологию разработали в МФТИ и уже успешно обкатали на арктическом вездеходе вместе с водородным заправочным комплексом. Вуз выступает партнером «РТ-Развитие бизнеса» (структура «Ростеха»), который, в свою очередь, предоставит источники водорода и решения по заправочной инфраструктуре. Сообщается, что цены позволят конкурировать с традиционным топливом.

Помимо этого «Ростех» предоставит для проекта технологии роботизации и технического зрения – это позволит создать беспилотный вариант самосвала. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Источник:  Ростех
Иннокентий Кишкурно
02.10.2025 
0