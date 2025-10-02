#
Niva Travel c новым мотором 1.8 — близится старт продаж

Внедорожник Lada Niva Travel с двигателем 1,8 литра получил ОТТС

АВТОВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства на новую модификацию внедорожника Lada Niva Travel.

Речь о машинах с новым для Нивы двигателем 1.8 (согласно ОТТС эта модификация носит обозначение P3P), который создан на базе «калиновского» блока ВАЗ-11193 с применением восьмиклапанной ГБЦ ВАЗ-11182. Этот мотор, получивший индекс ВАЗ-11184, развивает мощность 90 л.с. и крутящий момент 153 Нм. Такие двигатели на серийных Нивах Travel должны появиться уже осенью 2025 года.

Источник, обративший внимание на публикацию документов, отмечает интересный нюанс: согласно ОТТС, именно вариант Нивы с двигателем 1.8 получит обновленную внешность (на фото), тогда как исполнение с нынешним движком 1.7 (83 л.с., 129 Нм), хоть и останется доступным, но дизайн экстерьера не поменяет. Говорит ли это о скором уходе Нивы с классическим мотором – пока вопрос.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
02.10.2025 
Фото:АВТОВАЗ
