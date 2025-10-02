#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились продажи новых машин
2 октября
В России сильно снизились продажи новых машин
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России...
Список авто для работы в такси расширят
2 октября
Список авто для работы в такси расширят
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в...
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
2 октября
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
Эксперт Петров назвал три ошибки при подготовке...

Как отбуксировать машину на автомате и не убить коробку? Полезные рекомендации

Эксперты разъяснили нюансы буксировки автомобилей с автоматом

Автоматические коробки передач уже не являются редкостью на дорогах. Производители все чаще выбирают их из-за удобства, в то время как механические коробки постепенно утрачивают свою популярность.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

В условиях городского движения преимущества автоматов очевидны: плавный ход, меньше утомляемости в пробках и комфорт для новичков. Тем не менее, АКП имеет и свои недостатки. Один из самых обсуждаемых вопросов – возможность буксировки такого автомобиля без риска для трансмиссии. Эксперты издания Pravda.Ru разобрались в нюансах этого действия.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Буксировка на автомате может быть опасна, так как это сложный механизм с множеством компонентов, работающих в движении. Они требуют смазки и охлаждения, за что отвечает трансмиссионная жидкость ATF, которая циркулирует благодаря насосам, работающим только при запущенном двигателе. Если двигатель заглохнет, циркуляция останавливается, что приводит к перегреву деталей и увеличению риска поломки. Даже при работе на холостых оборотах давление масла минимальное, и полноценное охлаждение не происходит.

Рекомендуем
300 тысяч км — на вариаторе! Рассказываем, как этого достичь

Поэтому буксировка машины с АКП в большинстве случаев крайне нежелательна. Если автомобиль не заводится, лучше всего воспользоваться эвакуатором. Короткий перегон на малой скорости и не более чем километр может стать единственным исключением. Но превышение этой дистанции несет в себе аккумуляцию рисков, поскольку трансмиссия остается без смазки и защиты.

Более безопасным вариантом является поднятие одной из осей автомобиля. Для переднеприводных машин поднимают передние колеса, а для заднеприводных – задние, что позволяет избежать нагрузки на коробку.

Если двигатель запущен, то теоретически буксировка возможна, но с серьезными ограничениями: скорость не должна превышать 40 км/ч, а дистанция – 20 км. Даже в этом случае масла может быть недостаточно для полноценной защиты деталей, которые будут частично уязвимы.

Перед буксировкой всегда стоит обратить внимание на руководство по эксплуатации вашей модели, так как одни производители позволяют буксировку в ограниченных условиях, а другие строго запрещают.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Что касается буксировки прицепа на автомобиле с автоматической коробкой, то в большинстве случаев это допустимо при соблюдении некоторых рекомендаций. Важно включать ручной режим на подъемах, избегать резких стартов и внимательно следить за нагрузкой прицепа. Особенно стоит думать о вариаторах, которые менее устойчивы к перегреву.

Существуют также разработки, которые могут изменить правила буксировки: внедрение электрического насоса для обеспечения циркуляции масла даже при выключенном двигателе. Хотя такие технологии тестируются, на данный момент большинство автомобилей не имеют подобных функций.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / standret
Количество просмотров 19
02.10.2025 
Фото:freepik / standret
Поделиться:
Оцените материал:
0