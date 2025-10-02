Самый надежный внедорожник в мире привезли в РФ: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 11,3 млн рублей

На российском рынке начались продажи новых внедорожников Toyota Sequoia третьего поколения, соответствующие объявления есть на классифайдах. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.

Все машины, привезенные через параллельный импорт, оборудованы гибридной силовой установкой с 3,4-литровым мотором, выдающим 437 л.с. Все модели имеют полный привод и автоматическую трансмиссию.

Цена на Toyota Sequoia в России стартует от 11,3 млн рублей. Наиболее дорогой вариант, представленный автосалоном в Санкт-Петербурге, стоит 17,5 млн рублей, это модель в специальной комплектации TRD Pro.

Стоит отметить, что Toyota Sequoia никогда ранее не продавалась официально в России. Это рамный внедорожник с тремя рядами сидений, длина которого превышает 5 метров. Автомобиль построен на модульной платформе TNGA-F, которая также используется для Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Toyota Tundra.

Третье поколение Sequoia было представлено в США в январе 2022 года, его сборка организована на заводе в Сан-Антонио в Техасе.

