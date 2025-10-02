Самый надежный внедорожник в мире привезли в РФ: известна цена
На российском рынке начались продажи новых внедорожников Toyota Sequoia третьего поколения, соответствующие объявления есть на классифайдах. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.
Все машины, привезенные через параллельный импорт, оборудованы гибридной силовой установкой с 3,4-литровым мотором, выдающим 437 л.с. Все модели имеют полный привод и автоматическую трансмиссию.
Цена на Toyota Sequoia в России стартует от 11,3 млн рублей. Наиболее дорогой вариант, представленный автосалоном в Санкт-Петербурге, стоит 17,5 млн рублей, это модель в специальной комплектации TRD Pro.
Стоит отметить, что Toyota Sequoia никогда ранее не продавалась официально в России. Это рамный внедорожник с тремя рядами сидений, длина которого превышает 5 метров. Автомобиль построен на модульной платформе TNGA-F, которая также используется для Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Toyota Tundra.
Третье поколение Sequoia было представлено в США в январе 2022 года, его сборка организована на заводе в Сан-Антонио в Техасе.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.
