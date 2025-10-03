Китайские автомобили штурмуют рейтинги. Расскажем, какие модели в лидерах

#
Российский авторынок продолжает переживать спад: в сентябре продажи новых легковых автомобилей сократились на 18,7% (до 122 659 шт.) относительно сентября 2024 года.

На ее долю в начале осени пришлось более 21% от общего объема (26 375 шт.), а среди иностранных марок с большим отрывом лидирует Haval, продавший 16 666 машин. За ним следуют Geely (9741 шт.) и демонстрирующий впечатляющий рост Belgee (8346 шт.), увеличивший продажи более чем в два раза. Замыкает пятерку лидеров Chery (8 023 шт.). При этом некоторые бренды, включая саму Chery и Changan, столкнулись с падением продаж вдвое, тогда как Toyota, не осуществляющая официальных поставок, второй месяц подряд входит в топ-10 с результатом в 3308 реализовных авто.

В модельном рейтинге выделяются Lada Granta (11 931 шт.) и Haval Jolion (6154 шт.). Настоящей сенсацией сентября стал Geely Monjaro (4043 шт.;-18,1%), ворвавшийся в пятерку самых популярных моделей. В топ-5 также вошли Lada Vesta (6 тыс. ед.) и Belgee X50 (5547 ед.).

Самый яркий рост продемонстрировал кроссовер Belgee X70, продажи которого выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Рыночный рост также зафиксирован у Toyota (+48,8%) и Solaris (+102%).

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
03.10.2025 
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
