Новая схема обмана — как мошенники ловят автолюбителей на утильсборе

Мошенники предлагают укоренное оформление авто по заниженным ставкам утильсбора

Эксперты предупреждают о новой волне мошенничества, связанной с грядущим повышением утилизационного сбора.

Злоумышленники предлагают фиктивные скидки на автомобили, играя на желании сэкономить.

Специалисты платформы «Мошеловка» (ОНФ) сообщают о распространении новой схемы обмана. Мошенники создают фальшивые фирмы-посредники, которые через Telegram-каналы активно рекламируют «ускоренное» оформление покупки машины по заниженным ставкам утильсбора. Для большей убедительности на видеозвонках с использованием технологии дипфейков «менеджеры» с поддельными лицами и голосами демонстрируют автомобили по явно заниженным ценам. После того как жертва соглашается на сделку, злоумышленники требуют крупный аванс, не предоставляя никаких официальных документов.

Актуальность этой схемы объясняется ожидаемым ростом утилизационного сбора и общей тенденцией к подорожанию машин, что заставляет людей искать якобы выгодные предложения. Эксперты настоятельно советуют проверять данные о продавце через официальные реестры ФНС и никогда не переводить деньги без подписания договора с указанием всех реквизитов.

Требование внести предоплату для «бронирования» и отказ от личной встречи в офисе компании являются ключевыми признаками мошенничества.

Справка

Утилизационный сбор – обязательный платеж для производителей и импортеров, покрывающий будущие расходы на утилизацию автомобиля. Для частных лиц, ввозящих новые машины (до 3 лет) с двигателем до 3 литров, сбор составляет 3,4 тыс. рублей, а для авто старше – 5,2 тыс. рублей. При этом базовая ставка для юрлиц значительно выше и начинается от 150,2 тыс. рублей. С 1 ноября 2025 года правила расчета сбора могут измениться – Минпромторг предложил привязывать его к мощности двигателя и применять льготный коэффициент только для машин мощностью до 160 л.с.