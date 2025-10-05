Экология
Школьник из Таджикистана создал свой Tesla Cybertruck

Ученик 10-го класса из Таджикистана за год собрал копию пикапа Tesla Cybertruck

Нурмухаммад Аминджонов, учащийся 10-го класса школы в таджикистанском городе Исфара, прославился в соцсетях своим изобретательским талантом.

Сюжет национального канала Sputnik Таджикистан быстро обрел международную популярность: шутка ли, всего за год парень собрал в своем гараже электромобиль с дизайном «по мотивам» американского Tesla Cybertruck. И пусть копия получилось неточной и уменьшенной, а электродвигатель, питающийся от шести обычных 12-вольтовых АКБ, развивает всего 3 л.с., результат работы молодого дарования нельзя не признать просто блестящим.

В своем классе Нурмухаммад, получивший уже несколько наград на больших конкурсах, пользуется уважением, а учителя, родители и бабушка искренне надеются, что у него получится многого добиться в жизни. Сам же юный изобретатель мечтает доработать свой проект, а в будущем – достойно представлять свою страну в области новых разработок и инноваций.

0