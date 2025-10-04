#
Самый доступный внедорожный Haval подорожал

Бренд Haval уменьшил прямую выгоду на одну из версий кроссовера H3

Кроссовер Haval H3, входящий во «внедорожную» линейку Pro, стал чуть менее доступным для россиян.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Хотя цены остались прежними, прямая выгода на его базовую версию Premium 2025 года снизилась со 150 до 100 тысяч рублей. Это означает, что данный автомобиль в указанной комплектации, фактически, стал дороже.

Важно отметить, что именно модель Premium 2025 года является единственной у Haval H3, на которую предусмотрена такая прямая скидка, в то время как остальные комплектации не имеют подобной выгоды.

Haval H3
Haval H3

Вот текущие цены на Haval H3 с указанием прямой выгоды:

  • Premium (2025 г. в.) – 2 549 000 руб., выгода 100 000 руб.
  • Premium (2024 г. в.) – 2 499 000 руб., без выгоды.
  • Tech+ 2WD (2024 г. в.) – 2 749 000 руб., без выгоды.
  • Tech+ 4WD (2024 г. в.) – 2 999 000 руб., без выгоды.
  • Tech+ 2WD (2025 г. в.) – 2 899 000 руб., без выгоды.
  • Tech+ 4WD (2025 г. в.) – 3 199 000 руб., без выгоды.
Интерьер Haval H3
Интерьер Haval H3

Haval H3 появился на российском рынке в мае 2024 года и стал началом новой «внедорожной» серии Haval Pro. Автомобиль построен на той же платформе, что и модели Jolion и Dargo, а его размеры аналогичны премиальному внедорожнику Tank 300: длина составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, а колесная база – 2170 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

