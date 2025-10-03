АВТОВАЗ назвал плюсы использования машин Лада в такси

#
АВТОВАЗ опроверг мнение о том, что вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации автомобилей такси приведет к увеличению затрат таксопарков на содержание и приобретение автомобилей. В пресс-службе компании отметили, что средние цены на автомобили марки Lada в 2025 году имеют тенденцию к снижению, ссылаясь на данные исследования «Авито Авто». Авторы этого исследования указали, что снижение средней цены вызвано ростом доли более доступных моделей.

В пресс-службе компании отметили, что средние цены на автомобили марки Lada в 2025 году имеют тенденцию к снижению, ссылаясь на данные исследования «Авито Авто». Авторы этого исследования указали, что снижение средней цены вызвано ростом доли более доступных моделей.

Кроме того, АВТОВАЗ сообщает, что стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации примерно на 30% ниже, чем у иномарок. Пресс-служба завода также заверила, что в настоящее время не планируются изменения в ценовой политике.

АВТОВАЗ поддерживает новые правила локализации автомобилей такси, которые начнут действовать с 1 марта следующего года.

Компания готова скорректировать свой производственный план для данного сектора и может произвести дополнительно от 100 до 200 тыс. автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Источник:  пресс-служба АВТОВАЗа
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
03.10.2025 
Фото:АВТОВАЗ
