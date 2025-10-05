Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы

Экология
Toyota Motor Corporation и Subaru Corporation оказались под судом в США из-за коллективного иска, который касается многочисленных жалоб на быстрый выход из строя 12-вольтовых аккумуляторов в электрических кроссоверах Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Эти автомобили созданы на одной платформе и используют схожие технические решения, включая вспомогательные батареи.

Истцы утверждают, что аккумуляторы разряжаются быстрее, чем ожидается, и владельцам приходится менять их гораздо чаще, чем указывали производители.

В некоторых случаях пользователи заявляли о необходимости установки нескольких новых батарей всего за несколько месяцев эксплуатации при пробеге не более 16 000 км.

В иске подчеркивается, что автопроизводители не предоставили действенного решения проблемы, а официальные дилеры лишь заменяли неисправные аккумуляторы, не устраняя саму причину.

0