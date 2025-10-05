АВТОВАЗ показал электрическую Оку (видео)

Музей АВТОВАЗа представил редчайший прототип автомобиля Ока Электро

Экспозиция Музея АВТОВАЗа в Тольятти пополнилась любопытным экспонатом – это Ока Электро, разработанная в середине 1990-х.

Машина находится в полностью исправном состоянии, за исключение аккумуляторов, вышедших из строя в силу возраста, рассказал автор проекта Сергей Ивлев. По меркам конца прошлого века характеристики Ока Электро (ВАЗ-1111Э) имела вполне приличные: запас хода – до 130 км, зарядка от бытовой сети – за 5-7 часов, максималка – 120 км/ч. В свое время таких автомобилей изготовили всего 20 штук – часть направилась в опытную эксплуатацию, а часть осталась на заводе для испытаний.

Проект имел довольно широкую известность: Ока Электро поучаствовала в нескольких международных соревнованиях экологического транспорта. В 1996 году Владимир Палчевский и Владимир Бойко на электрической Оке заняли первое место по энергетике и второе место по спортивным показателям на престижном ралли электромобилей в Монте-Карло.