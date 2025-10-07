#
Названы бренды с лучшим качеством сервиса в России

В топ-10 марок с лучшим качеством сервиса вошли 9 китайских компаний

Насколько россияне довольны качеством выполненных на фирменном автосервисе работ, выяснило аналитическое агентство «Автостат».

ФАС объяснила рост цен на топливо

На основании онлайн опроса примерно 2 тысяч владельцев автомобилей разных брендов был составлен рейтинг автомобильных марок – каждый бренд получал баллы в соответствии с ответами водителей. В итоге самый высокий индекс удовлетворенности клиентов получил Changan, набравший 83,9 балла из 100 возможных. Вместе с ним в тройку компаний с наиболее качественным сервисом попали Chery (81,4 балла) и Geely (78,8 балла).

А вот Haval остался всего в шаге (и чуть более, чем в одном балле) от топ-3 – его рейтинг составил 77,3 балла. Замкнул пятерку брендов с лучшими сервисменами Exeed – и тоже с небольшим разрывом, набрав 76,1 балла.

В нижней части топ-10 расположились премиальные Hongqi (73,7 балла) и Voyah (73,6 балла), а также Москвич (71,1 балла), Omoda (71 балл) и Jaecoo (69,9 балла). Интересно, что УАЗа (как и Лады) не оказалось даже близко к топ-5, куда внедорожный отечественный бренд вошел в прошлом году, ну а от результатов трехгодичной давности еще с «привычными» брендами нынешняя статистика и вовсе отличается разительно...

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
07.10.2025 
