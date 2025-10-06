Путешествия
На трассы наносят шумовую разметку — что это и зачем?

Более 700 километров шумовой разметки появилось на трассах М-4 и М-12

Трассы М-4 «Дон» и М-12 «Восток» проходят масштабный комплекс работ по нанесению шумовой разметки, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

ФАС объяснила рост цен на топливо

Эту рельефную разметку используют наравне с музыкальной, но она чуть проще, а нужна она для снижения риска аварий, так как способствует концентрации внимания водителей и уменьшает вероятность съезда с проезжей части дороги. На федеральной трассе М-4 «Дон» общая протяженность такой разметки уже превысила 370 км. «Шумные» участки дороги появились в Краснодарском крае, Ростовской области Липецкой и Воронежской областях.

А именно – Краснодарском крае появилось 80 км дороги с новым элементом безопасности, в Ростовской области обустроено 98 км таких полос, в Липецкой – 64 км, а в Воронежской – 130 км.

Аналогичные работы ведутся и на федеральной трассе М-12 «Восток» – там общая протяженность обустроенных шумовых полос к настоящему моменту составляет 343 км. Больше всего новой разметки пришлось на Владимирскую и Нижегородскую область – 135 км и 95 км соответственно, – в Татарстане дорожники проложили 53 км шумовой разметки, в Подмосковье – 43 км и в Чувашской республике – еще 15 км. Попадали на такую разметку? Как ощущения?

Источник:  Автодор
Иннокентий Кишкурно
06.10.2025 
