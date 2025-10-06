«Как с завода» – почему код цвета не гарантирует идеальную покраску вашей машины

Специалисты: Исходный цвет кузова начинает меняться с первого дня эксплуатации

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что, зная заводской код цвета, можно легко подобрать краску для ремонта, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Однако это лишь начало сложного пути, где идеальное совпадение оттенка остается загадкой даже для профессионалов. На самом деле, автопроизводители не создают краски самостоятельно –этим занимаются химические гиганты вроде PPG или BASF, поставляющие составы для конвейера.

Исходный цвет кузова начинает меняться с первого дня эксплуатации: солнечный ультрафиолет, перепады температур, дорожные реагенты и время необратимо влияют на пигменты. В результате через несколько лет даже оригинальная краска на соседних деталях может незначительно отличаться. Заводской код указывает лишь на базовый рецепт, но не учитывает естественное старение и выцветание.

Современные маляры используют спектрофотометры – приборы, анализирующие текущее состояние покрытия под разными углами и освещением. Однако даже высокие технологии не заменяют человеческое восприятие: после компьютерного подбора мастер создает пробный выкрас, чтобы визуально оценить совпадение в разных условиях. Часто требуются ручные корректировки с добавлением микродоз пигментов.

Особенно коварны, на первый взгляд, простые цвета – белый или серебристый. Они могут содержать сложные комбинации пигментов, которые по-разному ведут себя при обновлении. Поэтому профессиональный подход всегда включает адаптацию цвета к реальному кузову, а не слепое следование заводскому шифру.

Качественный ремонт – это не поиск волшебного кода, а кропотливое искусство восстановления гармонии оттенков.