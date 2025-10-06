#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
ОСАГО в России может резко подорожать
ЦБ: стоимость ОСАГО при отмене учета износа...
Интерьер Chevrolet Equinox
6 октября
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
В РФ начались продажи нового кроссовера...
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через...

«Как с завода» – почему код цвета не гарантирует идеальную покраску вашей машины

Специалисты: Исходный цвет кузова начинает меняться с первого дня эксплуатации

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что, зная заводской код цвета, можно легко подобрать краску для ремонта, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Однако это лишь начало сложного пути, где идеальное совпадение оттенка остается загадкой даже для профессионалов. На самом деле, автопроизводители не создают краски самостоятельно –этим занимаются химические гиганты вроде PPG или BASF, поставляющие составы для конвейера.

Исходный цвет кузова начинает меняться с первого дня эксплуатации: солнечный ультрафиолет, перепады температур, дорожные реагенты и время необратимо влияют на пигменты. В результате через несколько лет даже оригинальная краска на соседних деталях может незначительно отличаться. Заводской код указывает лишь на базовый рецепт, но не учитывает естественное старение и выцветание.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Современные маляры используют спектрофотометры – приборы, анализирующие текущее состояние покрытия под разными углами и освещением. Однако даже высокие технологии не заменяют человеческое восприятие: после компьютерного подбора мастер создает пробный выкрас, чтобы визуально оценить совпадение в разных условиях. Часто требуются ручные корректировки с добавлением микродоз пигментов.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бензиновый кризис хотят решить запрещенной присадкой
«Трудно представить УАЗ и Ниву в такси» — список Минпромторга раскритиковали
Секретный лайфхак по выбору лучшей АКБ на зиму

Особенно коварны, на первый взгляд, простые цвета – белый или серебристый. Они могут содержать сложные комбинации пигментов, которые по-разному ведут себя при обновлении. Поэтому профессиональный подход всегда включает адаптацию цвета к реальному кузову, а не слепое следование заводскому шифру.

Качественный ремонт – это не поиск волшебного кода, а кропотливое искусство восстановления гармонии оттенков.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 14
06.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0