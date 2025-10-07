#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Объезд препятствия по встречке — как не лишиться прав
7 октября
Объезд препятствия по встречке — как не лишиться прав
Можно ли объехать припаркованные неправильно...
«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию
7 октября
«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию
16 октября в Москве состоится четвертая...
«Газпромнефть-СМ» усовершенствовала технологические процессы в сфере фасовки
7 октября
«Газпромнефть-СМ» усовершенствовала технологические процессы в сфере фасовки
«Газпромнефть – смазочные материалы» оснастила...

У Sandero появились новые двигатели, гибрид на 155 л.с. и джинсовый салон

Dacia обновила Sandero и Stepway, добавив современные моторы и улучшив оснащение

Европейский бестселлер Dacia Sandero и его псевдовнедорожная версия Stepway прошли масштабное обновление.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Главной новинкой стала гибридная установка Stepway Hybrid 155, сочетающая бензиновый двигатель 109 л.с. с двумя электромоторами.

Эта система обеспечивает впечатляющий прирост мощности на 41% по сравнению с прежней топовой версией, позволяя передвигаться на электротяге в городском режиме. Аккумулятор емкостью 1,4 кВт·ч обеспечивает движение на чистом электричестве на короткие расстояния.

Внешность автомобилей преобразилась благодаря новой светодиодной оптике с Т-образной сигнатурой и обновленным бамперам. Stepway получил матовые защитные элементы из переработанного пластика, а в салоне появились новые джинсовые ткани обивки, эргономичное рулевое колесо с подрулевыми лепестками и современный электронный селектор АКП.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

Центральное место занял большой сенсорный экран мультимедийной системы с беспроводной интеграцией смартфона, а практичности добавила модульная система крепления аксессуаров YouClip.

Dacia обновила Sandero
Dacia обновила Sandero

Помимо гибрида, в гамму добавился двигатель Eco-G 120 на сжиженном газе мощностью 120 л.с., доступный с механической или роботизированной коробкой передач. Базовый 1,2-литровый двигатель теперь развивает на 20 л.с. больше, а обновленный TCe 100 предлагает улучшенные характеристики для повседневной эксплуатации.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бензиновый кризис хотят решить запрещенной присадкой
«Трудно представить УАЗ и Ниву в такси» — список Минпромторга раскритиковали
Секретный лайфхак по выбору лучшей АКБ на зиму

Безопасность усилили стандартные системы автоматического торможения и контроля усталости водителя, а также опциональный пакет с камерой 360° и ассистентом дальнего света.

Такми образом, обновленные Sandero и Stepway сохраняют фирменную доступность, предлагая при этом более современные технологии и расширенную гамму двигателей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Dacia
Количество просмотров 19
07.10.2025 
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1