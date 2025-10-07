У Sandero появились новые двигатели, гибрид на 155 л.с. и джинсовый салон

Dacia обновила Sandero и Stepway, добавив современные моторы и улучшив оснащение

Европейский бестселлер Dacia Sandero и его псевдовнедорожная версия Stepway прошли масштабное обновление.

Главной новинкой стала гибридная установка Stepway Hybrid 155, сочетающая бензиновый двигатель 109 л.с. с двумя электромоторами.

Эта система обеспечивает впечатляющий прирост мощности на 41% по сравнению с прежней топовой версией, позволяя передвигаться на электротяге в городском режиме. Аккумулятор емкостью 1,4 кВт·ч обеспечивает движение на чистом электричестве на короткие расстояния.

Внешность автомобилей преобразилась благодаря новой светодиодной оптике с Т-образной сигнатурой и обновленным бамперам. Stepway получил матовые защитные элементы из переработанного пластика, а в салоне появились новые джинсовые ткани обивки, эргономичное рулевое колесо с подрулевыми лепестками и современный электронный селектор АКП.

Dacia Sandero Stepway

Центральное место занял большой сенсорный экран мультимедийной системы с беспроводной интеграцией смартфона, а практичности добавила модульная система крепления аксессуаров YouClip.

Dacia обновила Sandero

Помимо гибрида, в гамму добавился двигатель Eco-G 120 на сжиженном газе мощностью 120 л.с., доступный с механической или роботизированной коробкой передач. Базовый 1,2-литровый двигатель теперь развивает на 20 л.с. больше, а обновленный TCe 100 предлагает улучшенные характеристики для повседневной эксплуатации.

Безопасность усилили стандартные системы автоматического торможения и контроля усталости водителя, а также опциональный пакет с камерой 360° и ассистентом дальнего света.

Такми образом, обновленные Sandero и Stepway сохраняют фирменную доступность, предлагая при этом более современные технологии и расширенную гамму двигателей.