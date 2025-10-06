#
Таксисты просят скорректировать профильный закон

«Ъ»: в России таксопарки попросили власти доработать закон о такси

Представители российских таксопарков обратились к Правительству с просьбой внести исправления в закон «О такси», который был принят два года назад. Инициативу выдвинул председатель Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александр Басалаев.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

В письме предложены меры для улучшения действующего законодательства. Среди них – создание отдельного подразделения для координации работы такси, внедрение типовой информационной системы в различных регионах и введение ответственности за нарушения федерального закона.

Басалаев выразил мнение, что такие изменения помогут улучшить сферу перевозок.

1 октября Минпромторг обнародовал первичный список автомобилей, которые смогут легально работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. В списке представлены несколько моделей Lada, УАЗ, Москвич, а также марки Sollers, Evolute и Voyah.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

Источник:  «Коммерсантъ»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
06.10.2025 
Фото:freepik / freepik
0