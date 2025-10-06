#
В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник. Но цена кусается

В РФ продают внедорожник Toyota 4Runner 2025 модельного года за 9,9 млн рублей

На одном из классифайдов появилось предложение о продаже нового внедорожника Toyota 4Runner 2025 модельного года.

Автомобиль относится к шестому поколению модели (2024-2025 гг.) и заявлен с пробегом всего 99 км. По данным объявления, машина не была в авариях и полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Речь идет о полноприводной версии с бензиновым двигателем 2.4 литра (278 л.с.) и автоматической коробкой передач. Автомобиль предлагается в комплектации TRD Off-Road, что подразумевает расширенный список оснащения, в который входят кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема JBL, камеры кругового обзора, система мониторинга слепых зон, а также подогрев и вентиляция передних сидений и многое другое.

Согласно размещенной информации, автомобиль находится в Московской области, в городе Химки. Продажа осуществляется официальным дилером, который обеспечивает полный пакет услуг: от помощи в оформлении кредита или лизинга до подготовки документов для регистрации в ГИБДД.

Оценили машину в 9 900 000 рублей. Отмечается, что цена указана за наличный расчет и является финальной.

Источник:  Avito авто
Алексеева Елена
Фото:Avito авто
06.10.2025 
Фото:Avito авто
