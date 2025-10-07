Продажи не китайских иномарок резко выросли в сентябре: какие авто в лидерах

Аналитик Целиков: Toyota стала самой популярной в РФ среди не китайских брендов

В сентябре 2025 года Toyota снова заняла первое место в рейтинге продаж новых легковых автомобилей, исключая китайские, российские и белорусские марки, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В этом месяце в России было реализовано 3308 автомобилей Toyota, что на 49% больше по сравнению с предыдущим годом. Вторую и третью позиции заняли BMW с 1741 проданным авто (+51%) и Hyundai с 1228 единицами (-38%). В списке также присутствуют Mercedes-Benz, Mazda, Skoda, Volkswagen, Lexus и KGM (SsangYong).

Доля продаж автомобилей глобальных марок без учета китайских брендов выросла до 11,6% в сентябре, тогда как в первой половине года этот показатель составлял 6-8%. Общая реализация данного сегмента достигла 14,2 тысячи единиц, что на 18% превышает августовские показатели и на 16% больше, чем в сентябре 2022 года. Однако на общем авторынке наблюдается снижение на 19% по сравнению с прошлым годом.

Целиков отметил, что в октябре ожидается дальнейший рост продаж иномарок из-за планируемого повышения утильсбора, однако с ноября этот рост может быть ограничен.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.