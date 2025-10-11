#
«Заряженная» версия популярного китайского хэтчбека выйдет на мировой рынок

Цао Ли: Leapmotor планирует выпуск спортивной версии хэтчбека Lafa 5 Ultra

Leapmotor планирует выпуск спортивной версии своего хэтчбека B05 под названием B05 Ultra, известного в Китае как Lafa 5 Ultra.

Об этом заявил старший вице-президент компании Цао Ли. Он отметил, что модель Lafa 5 Ultra разрабатывалась с акцентом на молодежную аудиторию, поскольку приблизительно 70% клиентов, заказавших ее, моложе 35 лет.

Цао также сообщил, что стандартная версия Lafa 5 появится на китайском рынке к концу 2025 года, а продажи Lafa 5 Ultra стартуют в первой половине 2026-го, с последующим выходом на международный рынок.

Leapmotor Lafa 5 Ultra
Leapmotor Lafa 5 Ultra
Новый Lafa 5 Ultra оснастят спортивным аэродинамическим обвесом, улучшенным передним сплиттером, увеличенным задним спойлером и черными глянцевыми акцентами. Оба варианта, стандартный и Ultra, получат 19-дюймовые диски, но Ultra будет отличаться обновленным бампером, диффузором и лучшей аэродинамикой. Интерьер машины пока не раскрыт, однако предполагается использование материалов, схожих с замшей.

Leapmotor Lafa 5 Ultra
Leapmotor Lafa 5 Ultra

Шасси данного хэтчбека разрабатывалось в сотрудничестве с инженерами компании Stellantis. По слухам, Ultra будет оснащен системой с двумя моторами и полным приводом. Модель будет создана на платформе LEAP 3.5 и станет самым динамичным электромобилем в линейке бренда.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
11.10.2025 
