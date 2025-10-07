#
KIA Soul
7 октября
Kia больше не будет выпускать этот кроссовер: его собирали в России
Марка Kia сняла с производства кроссовер Soul
Kia больше не будет выпускать этот кроссовер: его собирали в России

Марка Kia сняла с производства кроссовер Soul

Американское подразделение Kia объявило о прекращении выпуска кроссоверов Soul, что произойдет в октябре этого года. С учетом этого, продажа модели у дилеров также приостановится по мере истощения имеющихся запасов.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Неясно, повлияет ли данное решение на глобальный рынок, но издание Motor1 высказывает мнение, что Soul стал жертвой стратегии бренда.

Kia Soul был представлен еще в 2008 году и на протяжении нескольких лет выпускался в разных странах, включая Россию, где сборка осуществлялась на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас на рынке представлено третье поколение модели, которое производится только в Южной Корее.

KIA Soul
KIA Soul

В 2015 году было выпущено более миллиона единиц Soul, при этом в США продали свыше 1,5 миллионов кроссоверов. На определенном этапе Kia Soul считался самым востребованным компактным автомобилем в Штатах.

Судя по всему, отказ от этой модели является частью текущего преобразования модельного ряда Kia, в рамках которого предполагается увеличение количества электрических автомобилей. Модель Seltos и косвенный преемник хэтча K4 займут место Soul на различных рынках.

KIA Soul
KIA Soul
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  Motor1
Ушакова Ирина
Фото:Kia
07.10.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+16