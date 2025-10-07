Kia больше не будет выпускать этот кроссовер: его собирали в России

Марка Kia сняла с производства кроссовер Soul

Американское подразделение Kia объявило о прекращении выпуска кроссоверов Soul, что произойдет в октябре этого года. С учетом этого, продажа модели у дилеров также приостановится по мере истощения имеющихся запасов.

Неясно, повлияет ли данное решение на глобальный рынок, но издание Motor1 высказывает мнение, что Soul стал жертвой стратегии бренда.

Kia Soul был представлен еще в 2008 году и на протяжении нескольких лет выпускался в разных странах, включая Россию, где сборка осуществлялась на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас на рынке представлено третье поколение модели, которое производится только в Южной Корее.

KIA Soul

В 2015 году было выпущено более миллиона единиц Soul, при этом в США продали свыше 1,5 миллионов кроссоверов. На определенном этапе Kia Soul считался самым востребованным компактным автомобилем в Штатах.

Судя по всему, отказ от этой модели является частью текущего преобразования модельного ряда Kia, в рамках которого предполагается увеличение количества электрических автомобилей. Модель Seltos и косвенный преемник хэтча K4 займут место Soul на различных рынках.

