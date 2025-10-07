7 мест, больше 200 л.с., АКП, полный привод — новый флагман Москвича?

Китайские автомобили: флагманский Москвич М90 будет копией MG RX9 от SAIC

На ступень выше перспективного Москвича М70 встанет более крупный 7-местный кроссовер Москвич М90, сообщает источник.

Уточняется, что фактически Москвич М70 будет переименованной копией кроссовера MG RX9 от SAIC. Габариты этой 7-местной машины составляют 4983 х 1967 х 1786 мм (чуть крупнее нынешнего Москвича 8) при колесной базе 2915 мм, а под капотом размещен двигатель 2.0 турбо, развивающий в китайской модификации 208 л.с. Движок работает в паре с 9-ступенчатым автоматом, привод может быть как передним, так и полным.

Сейчас модель под наименованием Москвич М90 проходит процесс получения ОТТС – этот документ разрешит продажи кроссовера на территории ЕАЭС.

В оснащении: блок из двух мониторов 12,3" (приборы и мультимедиа), 12 динамиков, ассистенты водителя, электропривод багажника, круговой обзор, интеграция Apple CarPlay и Android Auto. Любопытный факт: исходный MG RX9 под именем Roewe RX9 продавался в КНР с начала 2023 года, но к марту 2025-го продажи остановились. Теперь RX9 ориентирован только на экспорт – как и MG HS, из которого у нас сделают Москвич М70.