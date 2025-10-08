У «электричек» недостаточный запас хода? Китай это уже опроверг!

Средний запас хода электромобилей в Китае превысил 500 километров

Средний запас хода всех всех ныне выпускаемых в Китае электромобилей превышает 500 километров.

Это следует из заявления генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цю Дуншу. По приведенной им статистике, средний запас хода у электромобилей производства КНР за последние пять лет увеличился на 103 километра. В 2020 году показатель составлял всего 425 км, а нынешний уровень – 528 км. Причем нет оснований думать, что этот процесс остановится или хотя бы замедлится.

Напротив, по словам Дуншу, среди автопроизводителей Поднебесной наметилась тенденция отказа от разработки и производства «электричек», запас хода которых составляет менее 300 км. Вместо этого ставка делается на более дорогие, но и более востребованные рынком машины с «дальнобойностью» от 500 до 599 км.