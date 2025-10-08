В Россию вернулся надежный японский кроссовер с новым дизайном и приятной ценой

#
Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который до 2022 года производился в Санкт-Петербурге и пользовался хорошей популярностью в России, теперь доступен в обновленной версии с китайского рынка. Эти автомобили, в основном, реализуются под заказ и имеют цену от 2 миллионов рублей.

Полный привод, 7 мест и можно с прицепом — новый кроссовер из Калуги

Производство обновленных моделей «Кашкаев» второй генерации стартовало на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае лишь год назад, осенью 2024 года. На китайском рынке этот кроссовер называется Qashqai Glory, а его главным отличием от ранее известной модели является совершенно новый дизайн, соответствующий современным тенденциям Nissan.

Nissan Qashqai Glory
Nissan Qashqai Glory

Габариты практически не изменились: длина выросла на 6 мм (до 4407 мм), ширина на 1 мм (до 1837 мм), а высота увеличилась на 21 мм, достигнув 1611 мм.

Лучшие предложения на новый Nissan Qashqai Glory поступают из Приморья. За сумму 2 025 000 рублей автомобиль можно заказать в Владивостоке с богатой комплектацией, включающей панорамную крышу, электрорегулировки передних сидений, кожаный салон, мультируль из кожи, двухзонный климат-контроль, широкий дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, бесключевой доступ и множество других опций.

Официально представленные в России аналоги того же класса, как правило, стоят дороже. Так, за GAC GS3 просят от 2 449 000 рублей, за Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro с вариатором от 2 100 000 рублей, а Geely Coolray стоит не менее 2 794 990 рублей.

В Хабаровске аналогичный Qashqai предлагают за 2 030 000 рублей. Для поставки «под ключ» в Москве потребуется минимум 2 150 000 рублей, в Кемерово 2 190 000 рублей, в Благовещенске 2 240 000 рублей, а в Симферополе и Санкт-Петербурге цена начинается от 2 350 000 рублей.

Интерьер Nissan Qashqai Glory
Интерьер Nissan Qashqai Glory

Заказать новый Qashqai Glory также можно в Самаре, Чебоксарах, Набережных Челнах, Кирове, Липецке, Ижевске и других городах России.

Из наличия самые доступные рестайлинговые «Кашкаи» второго поколения предлагают в Белгороде за 2 950 000 рублей. В Ростове-на-Дону цена составляет 2 989 900 рублей, в Москве от 3 100 000 рублей, а в Омске и Воронеже от 3 300 000 рублей. Также привезенные и растаможенные автомобили есть в продаже в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ярославле и Стерлитамаке.

У всех перечисленных моделей установлен один и тот же силовой агрегат 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с вариатором и передним приводом.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Autohome
08.10.2025 
Фото:Autohome
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11