В Россию вернулся надежный японский кроссовер с новым дизайном и приятной ценой

Продажи кроссоверов Nissan Qashqai Glory стартовали в РФ по цене от 2 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который до 2022 года производился в Санкт-Петербурге и пользовался хорошей популярностью в России, теперь доступен в обновленной версии с китайского рынка. Эти автомобили, в основном, реализуются под заказ и имеют цену от 2 миллионов рублей.

Производство обновленных моделей «Кашкаев» второй генерации стартовало на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае лишь год назад, осенью 2024 года. На китайском рынке этот кроссовер называется Qashqai Glory, а его главным отличием от ранее известной модели является совершенно новый дизайн, соответствующий современным тенденциям Nissan.

Nissan Qashqai Glory

Габариты практически не изменились: длина выросла на 6 мм (до 4407 мм), ширина – на 1 мм (до 1837 мм), а высота увеличилась на 21 мм, достигнув 1611 мм.

Лучшие предложения на новый Nissan Qashqai Glory поступают из Приморья. За сумму 2 025 000 рублей автомобиль можно заказать в Владивостоке с богатой комплектацией, включающей панорамную крышу, электрорегулировки передних сидений, кожаный салон, мультируль из кожи, двухзонный климат-контроль, широкий дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, бесключевой доступ и множество других опций.

Официально представленные в России аналоги того же класса, как правило, стоят дороже. Так, за GAC GS3 просят от 2 449 000 рублей, за Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro с вариатором – от 2 100 000 рублей, а Geely Coolray стоит не менее 2 794 990 рублей.

В Хабаровске аналогичный Qashqai предлагают за 2 030 000 рублей. Для поставки «под ключ» в Москве потребуется минимум 2 150 000 рублей, в Кемерово – 2 190 000 рублей, в Благовещенске – 2 240 000 рублей, а в Симферополе и Санкт-Петербурге цена начинается от 2 350 000 рублей.

Интерьер Nissan Qashqai Glory

Заказать новый Qashqai Glory также можно в Самаре, Чебоксарах, Набережных Челнах, Кирове, Липецке, Ижевске и других городах России.

Из наличия самые доступные рестайлинговые «Кашкаи» второго поколения предлагают в Белгороде – за 2 950 000 рублей. В Ростове-на-Дону цена составляет 2 989 900 рублей, в Москве – от 3 100 000 рублей, а в Омске и Воронеже – от 3 300 000 рублей. Также привезенные и растаможенные автомобили есть в продаже в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ярославле и Стерлитамаке.

У всех перечисленных моделей установлен один и тот же силовой агрегат – 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с вариатором и передним приводом.