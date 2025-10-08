Экология
Разорившийся российский стартап задолжал Минпромторгу

Компанию Zetta обязали вернуть Минпромторгу субсидии и заплатить пени

Компания «Зетта» из Тольятти должна будет вернуть Минпромторгу государственные субсидии и начисленные за несколько лет пени.

Полная сумма задолженности российского стартапа перед государством составляет 568 млн рублей, сообщает источник со ссылкой на информацию из опубликованного в картотеке арбитражных дел решения суда. Заметим, что проект не имел надежд на воскрешение еще около полутора лет назад: тогда было продано здание, где должны были размещаться цеха по производству электромобилей.

Zetta City Modul 1
Zetta City Modul 1
Между тем, первая модель Zetta City Modul 1 могла бы стать конкурентом нынешнему автоторовскому «китайцу» Eonyx M2 – по классификации это тоже тяжелый электрический квадрицикл (L7e), проектный запас хода Зетты составлял 180 км.

Модель активно разрабатывали в 2018-2020 годах и, несмотря на периодически всплывающие в СМИ сложности и всего несколько изготовленных прототипов, дело шло к серийному производству. В марте 2021 года прототип протестировал Денис Мантуров, обозначив для прессы сроки запуска в серию концом 2021 года – и подтвердив их в августе того же года. В итоге проект не вписался в смету и заглох. Объем инвестиций оценивался на уровне 570 млн рублей.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
08.10.2025 
