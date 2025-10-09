#
Маневренный грузовичок Hilux Champ укоротили для города

Toyota выпустила практичную укороченную версию Hilux Champ – Super SWB

Японский производитель доказывает, что настоящая мощь умещается в четыре с половиной метра, сохраняя брутальный характер и надежность.

Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России

Новая сверхкомпактная версия пикапа создана для маневренности в городском потоке. Изначально задуманный как утилитарный грузовичок для Азии, Hilux Champ пополнился еще более компактной городской моделью Super SWB.

Эта версия отличается компактностью: при длине 4,52 метра (против 5,3 и 4,9 м у других модификаций Hilux Champ) она сохранила грузовую платформу 1,87 метра. Секрет – в укороченной базе и одинарной кабине, освободившей пространство.

В основе автомобиля – прочная лестничная рама и 2,4-литровый дизельный двигатель 2GD-FTV мощностью 150 л.с., заимствованные у стандартного Hilux.

Hilux Champ Super SWB
Hilux Champ Super SWB

Для снижения цены модель лишилась переднего привода, мультимедийной системы и отопителя, что определяет ее ориентацию на развивающиеся страны с теплым климатом.

Hilux Champ Super SWB
Hilux Champ Super SWB

Радиус разворота сократился до 4,7 метра, обеспечивая исключительную маневренность в городских условиях при сохранении практичности грузовой платформы.

Таким образом, Toyota доказала способность создавать специальные предложения для отдельных регионов. Сохранив легендарную надежность ключевых компонентов, бренд представил компактную модель, идеально подходящую для использования в городской среде.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Toyota
09.10.2025 
Фото:Toyota
