Маневренный грузовичок Hilux Champ укоротили для города
Японский производитель доказывает, что настоящая мощь умещается в четыре с половиной метра, сохраняя брутальный характер и надежность.
Новая сверхкомпактная версия пикапа создана для маневренности в городском потоке. Изначально задуманный как утилитарный грузовичок для Азии, Hilux Champ пополнился еще более компактной городской моделью Super SWB.
Эта версия отличается компактностью: при длине 4,52 метра (против 5,3 и 4,9 м у других модификаций Hilux Champ) она сохранила грузовую платформу 1,87 метра. Секрет – в укороченной базе и одинарной кабине, освободившей пространство.
В основе автомобиля – прочная лестничная рама и 2,4-литровый дизельный двигатель 2GD-FTV мощностью 150 л.с., заимствованные у стандартного Hilux.
Для снижения цены модель лишилась переднего привода, мультимедийной системы и отопителя, что определяет ее ориентацию на развивающиеся страны с теплым климатом.
Радиус разворота сократился до 4,7 метра, обеспечивая исключительную маневренность в городских условиях при сохранении практичности грузовой платформы.
Таким образом, Toyota доказала способность создавать специальные предложения для отдельных регионов. Сохранив легендарную надежность ключевых компонентов, бренд представил компактную модель, идеально подходящую для использования в городской среде.
