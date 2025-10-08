На автомобильные аукционы хлынули машины из такси

Российские таксисты спешат обновить автопарки перед введением нового закона

На автомобильных аукционах увеличилось количество предложений от такси.

По состоянию на октябрь 2025 года, число участников аукционов увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом, утверждает Александр Коротков, директор компании MIGTORG, которая является одной из крупнейших площадок для продажи автомобилей с повреждениями.

Эксперт связывает рост интереса к аукционам с распродажами автомобилей, принадлежащих российским таксопаркам, которые, ожидая повышения утилизационного сбора и новые требования к локализации машин, торопятся обновить свой парк.

Следует отметить, что российские власти планируют внедрить правило, по которому в такси можно будет использовать только автомобили с высокой локализацией. В то же время, компании, заключившие специальные инвестиционные контракты за последние три года, такие как «Соллерс», «Москвич» и «Моторинвест», получили отдельные преимущества.

В недавнем порядке, опубликованном Минпромторгом, были указаны автомобили, соответствующие новым требованиям. В список вошли модели от Lada (такие как Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (модели 3, 3е, 6, 8).

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.